Komisja Europejska twierdzi, że środki te, opracowane we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii, pozwolą gospodarstwom domowym zaoszczędzić średnio około 500 euro rocznie.

Gdyby wszyscy obywatele UE zastosowali się do dziewięciopunktowego planu zatytułowanego "Odgrywam swoją rolę", zaoszczędziliby tyle ropy, że wystarczyłoby jej do napełnienia 120 supertankowców, a gazu ziemnego do ogrzania prawie 20 milionów domów - stwierdzono.

Ludzie w całej Europie pomagali Ukrainie, przekazując darowizny lub udzielając bezpośredniej pomocy uchodźcom, a wielu chciałoby zrobić jeszcze więcej. Większość gospodarstw domowych doświadcza również wyższych rachunków za energię z powodu kryzysu energetycznego, który zaostrzył się w wyniku wojny. Zmniejszenie zużycia energii to nie tylko natychmiastowy sposób na obniżenie rachunków, ale także wsparcie dla Ukrainy poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na rosyjską ropę i gaz, co przyczynia się do ograniczenia źródeł dochodów finansujących inwazję - przekonują władze UE.

Propozycje dla mieszkańców UE:

- zmniejszania ogrzewania w zimie i używania klimatyzacji w lecie

- regulowania ustawień bojlera

- zmniejszenia prędkości na autostradach, przy wyłączonej klimatyzacji samochodowej

- w niedziele w dużych miastach zostawiać samochód w domu

- chodzenie pieszo lub jeżdżenie rowerem na krótkich odcinkach zamiast jazdy samochodem

- korzystać z transportu publicznego

- korzystać z pociągu zamiast latać samolotem