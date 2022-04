„Bądź gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny” został przygotowany przez ekspertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym byłych żołnierzy wojsk specjalnych, a także uczestników misji zagranicznych.

– Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa – mówi nam Damian Duda, szef Wydziału Polityki Informacyjnej RCB, pytany o cel wydania poradnika. Dodaje, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując m.in. filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych.

W poradniku znajduje się szereg praktycznych rad jak poradzić sobie w sytuacji zagrożeń. Opisuje m.in. dezinformację, system alarmowania, schronienia i ewakuacji. Autorzy radzą np. jak zabezpieczyć dom, zachować się w przypadku znalezienia się pod ostrzałem, ataku chemicznego, biologicznego, jądrowego, ale też będąc zakładnikiem.

W sytuacji, gdy teren jest tymczasowo okupowany, autorzy radzą, aby unikać spotkania z obcymi żołnierzami. „Wybierz alternatywną drogę i nie narażaj się na niepotrzebny kontakt; nie zbliżaj się do obcych samochodów, nie przyglądaj się sprzętowi wojskowemu – możesz zostać uznany za szpiega; nie rób zdjęć i nie nagrywaj żołnierzy – to może sprowokować ich do agresji wobec ciebie” – czytamy.

W materiale znajdują się też rady jak zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, jak nie ulec panice, zachować się w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej, udzielić pierwszej pomocy. Jest też informacja co spakować do plecaka w przypadku konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania, a także jakie rzeczy trzeba zgromadzić, aby przetrwać minimum siedem dni, np. w piwnicy, bez dostępu do wody, prądu i jedzenia.

– W prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże, może to być np. wypadek lub awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić – opisuje Damian Duda.

Podobne podręczniki opublikowali kilka lat temu m.in. Niemcy, Estończycy, Litwini, Szwajcarzy czy Amerykanie. Głównie koncentrowały się one nad zagrożeniami związanymi z klęskami żywiołowymi, np. powodzią, gwałtownymi burzami lub wichurami.

W 2018 r. Szwedzi – przewidując agresywne zachowania Rosji – wydali ulotki, w których opisali jak zachować się w czasie wojny. Trafił on do wszystkich gospodarstw domowych tego kraju.

Poradnik wydany przez RCB niewiele się różni od tych wydanych przez te kraje, bo w wielu przypadkach zasady zachowania są uniwersalne.

– Sprawdzaliśmy wzory skandynawskie oraz amerykańskie, ale też mieliśmy poradnik wydany w Ukrainie na tydzień przez eskalacją i on był najbliższy naszym realiom – dodaje Damian Duda.

Poradnik jest dostępny od wtorku na stronie internetowej RCB, będzie promowany w mediach społecznościowych tej instytucji. Ilustracją dla niego będzie film z cyklu „Akademii Bezpieczeństwa RCB”. Materiał może być wykorzystywany w szkołach w trakcie lekcji.