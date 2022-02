Żółto-niebieskie flagi powiewały przed szkołami, szpitalami i wieloma sklepami, aby uczcić "Dzień Jedności", święto ustanowione przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tym tygodniu po tym, jak Rosja zgromadziła wojska w pobliżu granic Ukrainy.

Rosja zaprzecza, że dokona inwazji, ale ostrzegła, że może podjąć nieokreślone działania "wojskowo-techniczne", jeśli jej żądania dotyczące bezpieczeństwa, w tym ograniczenia dla NATO, nie zostaną spełnione.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zachodnie wywiady: Groźba agresji Rosji wobec Ukrainy realna do końca lutego Rosyjskie ćwiczenia wojskowe znajdują się w szczytowej fazie, a ryzyko rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie pozostanie wysokie do końca lutego - twierdzi przedstawiciel zachodniego wywiadu, z którym rozmawiał Reuters.

Na głównym kijowskim bulwarze Chreszczatyk, gdzie flagi zdobią biura rządowe, dla wielu przechodniów to był normalny dzień. - Te flagi są tutaj w pewnym celu, aby pokazać, że nikogo się nie boimy. Nie przestraszyli nas - powiedział agencji Reutera Mykoła, który prowadził w Kijowie punkt z kawą.

Z głośnika w jednym z urzędów państwowych rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, a telewizja i rządowe kanały na Youtube nadawały przemówienia i krzepiące przypomnienia o narodowości Ukrainy.

- Wszyscy chcą nas przestraszyć, a my tu zostaniemy - powiedziała Ludmiła, emerytka, która w klapie płaszcza nosiła maleńką ukraińską flagę.

Na kijowskim stadionie olimpijskim dziesiątki ludzi rozwinęły 200-metrową ukraińską flagę, wymachując nią w rytm patriotycznej muzyki.

W telewizyjnym przemówieniu Zełenski powiedział, że Ukraińców łączy wspólne pragnienie "życia w pokoju, szczęściu, w rodzinie, dzieci z rodzicami".

- Nikt nie może kochać naszego domu tak jak my. I tylko my, razem, możemy chronić nasz dom - dodał. Prezydent miał później dokonać inspekcji ćwiczeń wojskowych i polecieć do Donbasu, aby spotkać się z pełniącymi służbę żołnierzami.