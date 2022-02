Stopień alarmowy obowiązuje od dziś (15 lutego 2022 r.) od godz. 23:59 do 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59 - dodał resort spraw wewnętrznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

We wtorek do „potężnego cyberataku, jaki nigdy wcześniej się nie zdarzył” doszło na Ukrainie. Ofiarami ataku DDoS padły m.in. strony Ministerstwa Obrony, ukraińskich Sił Zbrojnych i dwóch banków.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało, by „wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia” zgłaszać policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.