117 organizacji zrzeszonych w Koalicji domaga się pociągnięcia Nowak do odpowiedzialności za stworzenie kuriozalnej listy 200 "wysoce szkodliwych" instytucji, fundacji, naukowców i organizacji pozarządowych, których obecność w szkołach powinna być zakazana.

"Z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem przyjęłyśmy informację, że zrzeszone w ramach WKRW organizacje znalazły się na »czarnych listach« Ordo Iuris i stowarzyszenia »Rodzice chronią dzieci«, na które powołuje się małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak w swoich wystąpieniach publicznych. Jest to próba zniesławienia i zaszczucia organizacji, które na co dzień budują społeczeństwo obywatelskie" - cytuje Onet oświadczenie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.



Na liście, w której opracowaniu brało udział także Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, znalazły się - prócz organizacji walczących o prawa kobiet lub środowiska LGBTQ, jak Feminoteka, Lambda czy Dziewuchy Dziewuchom - takie podmioty jak Amnesty International, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja Jana Karskiego, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Bardziej kochani".

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem jest nieformalną inicjatywą zrzeszającą ponad 100 organizacji pozarządowych i ruchów prokobiecych działających na rzecz praw kobiet i równouprawnienia, a w szczególności praw reprodukcyjnych. Wszystkie organizacje łączy to, że dążą do liberalizacji obecnie funkcjonującego prawa aborcyjnego oraz pracują na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie.

"Wierzymy, że poprzez połączenie naszych sił i wypracowanie wspólnej strategii działań, edukację oraz lobbing uda nam się odwrócić negatywne i stygmatyzujące podejście do praw reprodukcyjnych, jakie obecnie jest rozpowszechniane w Polsce" - czytamy na stronie Koalicji.

W oświadczeniu w mediach społecznościowych organizacje zrzeszone w Koalicji piszą, że określenie ich

jako “wysoce szkodliwe” ma na celu wywołać lęk przed nimi, a przecież to dzięki ich działaniom tysiące osób dziennie dostaje wsparcie

"Jesteśmy fundamentem naszego społeczeństwa. To przecież u nas kobiety doświadczające przemocy otrzymują pomoc, to dzięki naszym działaniom osoby LGBTAI czują się bezpieczniej w Polsce. To my wspieramy nastolatki w ich drodze dojrzewania. To przecież my wspieramy rodziny, także te starające się o dzieci. I to my działamy na rzecz grup społecznych dyskryminowanych z motywacji religijnej.I wreszcie to my wprowadzamy demokratyczne wzorce do naszego społeczeństwa".

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem domaga się od kuratorki przeprosin za szkalowanie dobrego imienia organizacji, pociągnięcia Barbary Nowak do odpowiedzialności, a od kuratorów oczekuje, że "opowiedzą się po stronie uczniów i uczennic dając im szansę dorastać w demokratycznym państwie"..