Piotr Adamowicz o zabójstwie brata: To była publiczna egzekucja

- Chodzi mi o wyjaśnienie, dlaczego Stefan W. zdecydował się - jak to uznali biegli - na tzw. indywidualny zamach terrorystyczny. Jakie były motywacje co do wyboru ofiary? – mówi poseł Piotr Adamowicz, brat zamordowanego trzy lata temu prezydenta Gdańska.