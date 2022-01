Według stacji ograniczenia będą obowiązywać do 19 stycznia. „Zostały wprowadzone w związku z pogorszeniem sytuacji, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne, przywrócić ład i porządek” - ogłosił kanał.

Wcześniej prezydent Kazachstanu wprowadził stan wyjątkowy tylko na ograniczonym obszarze - w obwodach ałmackim i mangystauskim oraz w miastach wydzielonych Nur-Sułtan i Ałmaty.

Eskalacja sytuacji w Kazachstanie nastąpiła 2 stycznia, kiedy w mieście Żangaözen (obwód mangystauski na zachodzie kraju) rozpoczęły się wiece po gwałtownym wzroście (z 60 do 120 tenge, czyli z równowartości 55 groszy do 1,10 zł) cen gazu LPG. Przerodziły się one następnie w masowe protesty w całym kraju. Demonstrujący zajęli m.in. port lotniczy w mieście Ałmaty.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego oznacza ograniczenia w przemieszczaniu się oraz zakaz organizacji masowych zgromadzeń i strajków. Umożliwia także funkcjonariuszom organów ścigania przeprowadzanie osobistych przeszukań obywateli i samochodów.

Protestujący domagają się odejścia z polityki pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.