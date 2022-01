Aylin Yolanda Trujillo, córka Fatimy Madrigal i Roberta Trujillo, była pierwszym dzieckiem, które przyszło na świat w 2022 roku w Natividad Medical Center w hrabstwie Monterey.



- Wydaje mi się szalone, że są bliźniętami i mają dwie różne daty urodzenia - powiedziała matka dzieci.



- Byłam zaskoczona i szczęśliwa, że urodziła się po północy - dodała.

W USA co roku rodzi się ok. 120 tysięcy bliźniąt - to ok. 3 proc. wszystkich urodzeń w Stanach Zjednoczonych - podaje Sky News.

Jednakże sytuacja, w której bliźnięta mają inną datę urodzenia jest rzadka, a szansa na to, że urodzą się w różnych latach wynosi ok. jeden na 2 miliony.