„Celem naszego rządu powinno być opieranie się europejskiemu molochowi biurokratycznemu, zarządzanemu przez najsilniejsze kraje na Starym Kontynencie” - stwierdził eurodeputowany PiS Ryszard Legutko. Dodał, że jeśli się to nie uda, to „stracimy niepodległość i będziemy czekać kolejne dziesięciolecia na jakiś zryw, by ją znowu odzyskać”.