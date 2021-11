W sierpniu 2020 r. w Kenoshy (Wisconsin) doszło do protestów, które przekształciły się w zamieszki - doszło do serii podpaleń i grabieży. Wydarzenia miały miejsce w reakcji na incydent, w którym biały policjant postrzelił podczas interwencji czarnoskórego mężczyznę. 17-letni wówczas Kyle Rittenhouse przybył do Kenoshy by - jak tłumaczył - chronić mienie prywatne przed zniszczeniem. Nastolatek był uzbrojony w karabinek AR-15.

W czasie zamieszek grupa w mieście grupa ich uczestników zaczęła gonić Rittenhouse'a. Nastolatek oddał strzały w kierunku jednego z protestujących, Josepha Rosenbauma, zabijając go. Później biegnący ulicą Rittenhouse przewrócił się, doskoczyła do niego grupa osób. Nastolatek ponownie użył broni, zabijając jednego mężczyznę, Anthony'ego Hubera, który atakował go deskorolką, oraz raniąc drugiego, Gaige'a Grosskreutza, który mierzył do niego z pistoletu.

Kyle Rittenhouse został oskarżony o zabójstwa, usiłowanie zabójstwa oraz narażanie osób na niebezpieczeństwo. Obrońcy nastolatka utrzymywali, że podczas wydarzeń w mieście Kenosha działał on w obronie własnej. W piątek po kilku dniach obradowania ława przysięgłych uznała Kyle'a Rittenhouse'a niewinnym wszystkich zarzutów.

Teraz Rittenhouse, w rozmowie z Fox News podkreślił, że jego sprawa dotyczyła prawa do samoobrony, a nie kwestii rasowych. Nastolatek podkreślił, że popiera ruch "Black Lives Matter" (dosł. Czarne Życie się Liczy, ruch na rzecz walki z przemocą policji wobec osób czarnoskórych). Zarówno Rittenhouse, jak i mężczyźni, których zastrzelił, są biali.

W programie Tuckera Carlsona w Fox News Rittenhouse przekonywał, że "nie jest rasistą". - Wspieram ruch "Black Lives Matter". Wspieram pokojowe demonstrowanie. Uważam, że potrzebne są zmiany - mówił.



Jednocześnie nastolatek stwierdził, że osoby stojące za podpaleniami i grabieżami w Kenoshy "wykorzystały ruch BLM".



- Zgadzam się z przedstawicielami ruchu BLM. Zgadzam się, że każdy ma prawo do protestu i organizowania zgromadzeń - podkreślił. - Ale nie zgadzam się, że ludzie mają prawo do podpaleń. Nie cenię tego, że ludzie palą amerykańskie miasta próbując szerzyć swój przekaz. Uważam, że można to zrobić inaczej - dodał.



BBC przypomina, że w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej w USA Joe Biden, wówczas kandydat na prezydenta, zamieścił na Twitterze nagranie które łączyło, bez żadnego dowodu, Rittenhouse'a z białymi supremacjonistami.