Do 1 listopada Ukraina odnotowała 2,94 mln zakażeń i 68 027 zgonów. Tylko 7,4 mln osób, czyli mniej niż jedna piąta całej populacji liczącej około 41 mln, została do tej pory w pełni zaszczepiona.

Od poniedziałku mieszkańcy Kijowa, aby skorzystać z restauracji, kawiarni, siłowni, obiektów rozrywkowych i centrów handlowych, będą musieli przedstawić zaświadczenia o przyjęciu szczepienia lub ujemny wynik testu COVID-19. Personel pracujący w tych miejscach musi być zaszczepiony.

Władze miasta zapowiedziały, że specjalne zespoły będą kontrolować przestrzeganie ograniczeń w transporcie publicznym.

Korespondenci agencji Reutersa relacjonują, że w mieście widać funkcjonariuszy policjij stacjonujących przy wejściach do metra, którzy sprawdzali zaświadczenia o szczepieniach. Pracownicy restauracji i kawiarni przeprowadzali podobne kontrole wśród klientów.

- Uważam to wszystko za konieczność, bo inaczej ludzie niestety nie rozumieją. Trzeba się zaszczepić. Trzeba jakoś zmotywować ludzi - powiedziała agencji Reutersa Julia Lisok, pracownica banku. - Niestety Ukraina ma jeden z najniższych wskaźników szczepień i to nie przybliża nas do Europy - dodała.

Rząd wprowadził obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla niektórych pracowników państwowych, a władze mają nadzieję, że nowe wymagania przyspieszą akcję szczepień.