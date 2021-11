- Na początku listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Nie zalewajmy naszych cmentarzy sztucznymi kwiatami! Nie dekorujmy grobów bliskich setkami zniczy! Nie twórzmy wielu ton śmieci z plastiku i szkła, których później nie da się poddać recyklingowi – apeluje Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja do mieszkańców miasta.

Prosi też, by mieszkańcy zapalali jeden symboliczny znicz na grobie bliskiej osoby. - Modlitwa i pamięć znaczą dużo więcej niż dziesiątki zapalonych zniczy i grób udekorowany sztucznymi kwiatami. Stając nad mogiłą osoby bliskiej, oddajmy się zadumie, pomyślmy o tych, którzy od nas odeszli, pochylmy się nad własnym życiem, które nieuchronnie przemija – uważa burmistrz Rosłan.

Z podobnym apelem do wiernych zwrócił się też bp Janusz Stepnowski, biskup łomżyński. - Zachęcam od pewnego czasu, żeby, jeśli niesiemy coś na groby naszych bliskich, to żeby zawsze to były kwiaty żywe. Po pierwsze, to wspiera naszych przedsiębiorców. Po drugie, nawet jeśli zmarzną i po kilu dniach trzeba będzie je wyrzucić, to jednak jest to żywy element, tak jak żywi są w naszej pamięci ci, którzy od nas odeszli - mówi bp Janusz Stepnowski cytowany przez radio Białystok. Duchowny dodał, że kwiaty i ozdoby z tworzyw sztucznych często są mało estetyczne.

Z podobnym apelem do wiernych zwróciła się też Parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach.

- Porządkujemy groby naszych bliskich na cmentarzach. To wyraz pamięci o zmarłych, a także wiary w życie wieczne. Wiemy, że najistotniejsze znaczenie ma modlitwa za tych, co odeszli. Dbając o groby musimy szanować także środowisko. Zrezygnujcie ze sztucznych wiązanek i kwiatów, które masowo zaśmiecają cmentarze i niszczą środowisko – proszą księża ze starachowickiej parafii.