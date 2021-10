Prokuratorzy generalni z Alaski, Arkansas, Iowy, Missouri, Montany, Nebraski, New Hampshire, Dakoty Północnej, Dakoty Południowej i Wyoming podpisali jeden pozew, który został złożony w federalnym sądzie okręgowym w Missouri. Inna grupa stanów, w składzie Georgia, Alabama, Idaho, Kansas, Karolina Południowa, Utah i Wirginia Zachodnia, złożyła pozew w federalnym sądzie okręgowym w Georgii. Osobny pozew, również w piątek, złożył oddzielnie Teksas, a jeszcze w czwartek uczyniła to Floryda.

Stany te zwróciły się do sędziego federalnego o zablokowanie ogłoszonego przez prezydenta Joe Bidena obowiązku szczepień lub regularnych testów na Covid-19 dla pracowników federalnych i podwykonawców pracujących dla rządu, argumentując, że obowiązek ten narusza federalne prawo zamówień publicznych i jest przekroczeniem władzy federalnej.

- Jeśli rząd federalny będzie próbował w niekonstytucyjny sposób wywierać nacisk i zmuszać do szczepień, firmy mogą zostać zdziesiątkowane, co jeszcze bardziej zaostrzy łańcuch dostaw i kryzys siły roboczej – wskazał w wydanym oświadczeniu republikanin Eric Schmitt, prokurator generalny stanu Missouri. - Rząd federalny nie powinien nakazywać szczepień i dlatego złożyliśmy dziś pozew – aby powstrzymać to nielegalne, niekonstytucyjne działanie - tłumaczył.

Republikański prokurator generalny New Hampshire, John Formella, zauważył w oświadczeniu, że choć szczepionki przeciw Covid-19 są bezpieczne i skuteczne, to korzyści z ich stosowania „nie uzasadniają łamania prawa”.

- Administracja Bidena wielokrotnie wyrażała swoją pogardę dla Amerykanów, którzy nie chcą przyjąć szczepionki, wielokrotnie też dopuściła się nadużyć federalnych, by wymuszać na Amerykanach coś, czego nie chcą - ocenił z kolei prokurator generalny Teksasu Ken Paxton, również republikanin. oświadczenie. - Jeśli prezydent uważa, że ​​jego cierpliwość się wyczerpuje, wyraźnie nie docenia braku cierpliwości ze strony Teksańczyków, których prawa narusza - dodał.

Nakaz Bidena ma wejść w życie 8 grudnia

Biden mówił wcześniej, że rozumie gniew zaszczepionej większości. - Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość jest na wyczerpaniu. Wasza odmowa drogo kosztuje nas wszystkich - stwierdził prezydent USA.



Wiele stanów powiedziało również, że zakwestionuje plan Bidena dotyczący obowiązku szczepień dla wszystkich prywatnych firm zatrudniających 100 lub więcej pracowników.

W prawie wszystkich stanach, które zdecydowały się na pozwy, stopień wyszczepienia populacji jest poniżej średniej krajowej. Powyżej ogólnokrajowego wskaźnika są tylko New Hampshire i Floryda.