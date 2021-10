Rekomendacja znalazła się w opublikowanych właśnie wytycznych dla nauczycieli szkół średnich. O sprawie informował szwedzki dziennik "Aftonbladet".

"Grupa 1 musi znaleźć trzy argumenty za tym, że Holokaust nigdy się nie wydarzył, wykorzystując informacje znalezione w internecie" - brzmi przykładowe ćwiczenie dla uczniów szkół średnich w Szwecji, opisane w wytycznych.



W wytycznych znajduje się też propozycja ćwiczenia, które obejmuje kwestionowanie lądowania człowieka na Księżycu w 1969 roku. Wytyczne określają Holokaust i lądowanie na Księżycu mianem "kontrowersyjnych tematów".

Nawet jeśli intencje są dobre, określanie Holokaustu mianem kontrowersyjnego tematu jest groźne Aron Verständig, przewodniczący szwedzkiej Centralnej Rady Żydów

Przeciwko wytycznym - o czym pisze "Jerusalem Post" - protestują szwedzka Centralna Rada Żydów i inne organizacje. Ich zdaniem proszenie uczniów o kwestionowanie Holokaustu jest obraźliwe dla ofiar i ma wątpliwą wartość edukacyjną.



- Nawet jeśli intencje są dobre, określanie Holokaustu mianem kontrowersyjnego tematu jest groźne - mówi Aron Verständig, przewodniczący szwedzkiej Centralnej Rady Żydów. Ćwiczenie z negowania Holokaustu nazywa on "dziwacznym".

"Czystym idiotyzmem" nazywa z kolei to ćwiczenie Svante Weyler, przewodniczący Szwedzkiego Komitetu Przeciw Antysemityzmowi. Jego zdaniem "z wszystkich tematów, które można byłoby omawiać w czasie takiego ćwiczenia, Holokaust jest najgorszy". - To groteskowy pomysł, że mogłoby to mieć miejsce w szwedzkich klasach - dodał.



Wytycznych broni Pernilla Sundström, rzeczniczka agencji edukacyjnej. Jak mówi w rozmowie z "Aftonbladet" ćwiczenie ma "pomóc nauczycielom poradzić sobie z tematami, które prowadzą do napięć w klasie. Jak dodaje Holokaust może być takim tematem ze względu na zjawisko antysemityzmu.