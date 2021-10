W listopadzie 2017 roku wojewoda mazowiecki na cztery lata zarejestrował cykliczne Marsze Niepodległości organizowane 11 listopada w centrum Warszawy. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło ponownie wniosek w tej sprawie.

W poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał w tej sprawie zgodę. - Napływa bardzo dużo pytań do wojewody o Marsz Niepodległości. Podpisałem decyzję o rejestracji zgromadzenia cyklicznego pod tą nazwą. Decyzja obejmuje trzy lata - przekazał wojewoda.

W ramach Marszu Niepodległości uczestnicy maszerują z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Nie wiadomo, jak zostanie rozwiązana kwestia tegorocznego marszu. Jak informowało w ubiegłym tygodniu Radio Zet, w "Wykazie zgłoszeń dotyczących zgromadzeń publicznych" widnieje już przyjęte zgromadzenie, którego trasa pokrywa się z trasą Marszu Niepodległości.

Zaplanowane wydarzenie ma rozpocząć się o godzinie 14. Do godziny 17 uczestnicy mają przemaszerować z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Nieoficjalnie wiadomo, że za zgłoszeniem stoi Ogólnopolski Strajk Kobiet.

W ocenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, nie powinno dojść do tegorocznego marszu. - Dzisiaj mamy sytuację pandemiczną, a więc dosyć specyficzną. Dlatego w mojej ocenie, według obowiązujących przepisów, nie powinno do dojść do tego marszu - tłumaczył.

Zapowiedział, że jeżeli tegoroczny Marsz Niepodległości się odbędzie, to władze miasta będą uważnie obserwować, czy nie pojawią się na nim faszystowskie hasła. Jeśli tak, marsz zostanie rozwiązany.