Do ataku doszło kilka tygodni po tym, gdy w Niemczech doszło do zabójstwa pracownika stacji benzynowej, który zwrócił klientowi uwagę na brak maseczki. Do tragedii doszło w Idar-Oberstein. 20-letni pracownik stacji benzynowej został tam zastrzelony przez 49-latka, któremu zwrócił uwagę.



Reklama

Czytaj więcej Przestępczość Niemcy: 49-latek zastrzelił 20-latka po kłótni o noszenie maski Władze niemieckiego Trewiru poinformowały o zatrzymaniu 49-latka, który jest podejrzany o zabójstwo pracownika stacji benzynowej. Do zabójstwa miało dojść po kłótni między obydwoma mężczyznami, która dotyczyła obowiązku noszenia maski.

W Niemczech noszenie masek jest obowiązkowe w niektórych miejscach publicznych znajdujących się pod dachem.

W Bremie do ataku na pracownika stacji benzynowej doszło po tym, jak 21-latkowi, który wszedł do sklepu przy stacji benzynowej, uwagę na brak maseczki zwrócił uwagę 67-letni pracownik stacji benzynowej. Między mężczyznami doszło do kłótni.

Klient ostatecznie opuścił sklep, po czym wrócił - już w masce - i uderzył pracownika, a następnie kopnął go, gdy starszy mężczyzna leżał na podłodze. Następnie napastnik uciekł z miejsca ataku.

Reklama

67-latek został zabrany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy.