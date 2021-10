W poniedziałek gubernator Missouri Mike Parson odmówił ułaskawienia skazanego na śmierć czarnoskórego 61-letniego Ernesta Johnsona mimo petycji podpisanej przez tysiące ludzi oraz interwencji dwóch ustawodawców i papieża.

Johnsona skazano za zabicie w 1994 r. trzech pracowników w osiedlowym sklepie spożywczym, gdzie był stałym klientem. Podczas rozprawy przyznał się do zabójstwa, dodając, że był pod wpływem kokainy, a jego intencją było obrabowanie sklepu w celu kupienia narkotyków. W trakcie rabunku, zdenerwowany brakiem kooperacji ze strony pracowników sklepu, strzelił do nich oraz zaatakował ich młotkiem i śrubokrętem. – To była ohydna zbrodnia – powiedział wówczas Kevin Crane, rejonowy prokurator.

– Władze stanowe są przygotowane na wymierzenie sprawiedliwości i przeprowadzenie zgodnego z prawem wyroku, jaki pan Johnson otrzymał – powiedział republikański gubernator, który odmówił zamiany jego kary na dożywocie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Zdaniem Jeremy'ego Weisa, prawnika Johnsona, wykonanie wyroku będzie pogwałceniem ósmej poprawki do konstytucji, która zakazuje stracania osób upośledzonych umysłowo. Podał, że testy IQ i inne badania wykazały, iż skazany ma inteligencję na poziomie dziecka. Urodził się z płodowym zespołem alkoholowym, a w 2008 r. stracił 20 proc. tkanki mózgowej podczas operacji usunięcia guza.

– Papież pragnie podkreślić człowieczeństwo pana Johnsona oraz świętość ludzkiego życia – napisał w liście do gubernatora przedstawiciel Franciszka, który w 2018 r. zmienił nauczanie Kościoła. Teraz głosi ono, że kara śmierci nie może być wykonywana, bo stanowi „atak na ludzką godność". Wyglądało jednak na to, że interwencja papieża niewiele dała.

Wcześniej w tym roku wykonano w USA siedem egzekucji. Kara śmierci jest dopuszczalna w 27 stanach, ale tylko 21 stanów ma możliwość jej przeprowadzania. Stany Zjednoczone są jedną z czterech rozwiniętych demokracji stosujących ten rodzaj kary i jedyną na zachodniej półkuli, są też prekursorem w wymierzaniu jej za pomocą zastrzyku ze śmiercionośną mieszanką. Oprócz zastrzyku w ostatnim stuleciu w USA wykonywano kary śmierci za pomocą m.in. porażenia prądem, przez powieszenie, rozstrzelanie lub zagazowanie.

Najwięcej w najnowszej historii USA kar śmierci (98) wymierzono w 1999 r. Potem liczba egzekucji malała z roku na rok. W 2020 r. wykonano 17, w tym 10 dotyczyło więźniów federalnych.

Teksas jest stanem, w którym wykonuje się najwięcej egzekucji rocznie. W tym roku zaplanowanych było siedem. Jednemu więźniowi udało się jednak wygrać zawieszenie wykonania kary na podstawie oskarżenia, że władze stanowe pogwałciły jego wolność religijną, odmawiając obecności kapłana podczas egzekucji. Ten argument był już kilka razy z powodzeniem wykorzystany przez więźniów oczekujących na karę śmierci w Teksasie i Alabamie. Władze więzień w tych stanach twierdzą, że obecność osób postronnych podczas egzekucji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, a odmawiana na głos modlitwa może zakłócać porządek procedury.