Rząd zwrócił się we wtorek do prezydenta o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Po spotkaniu z szefami MON, MSWiA, kancelarii prezydenta, kancelarii premiera, BBN i Straży Granicznej w sprawie sytuacji bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, Andrzej Duda podjął decyzję, że wystąpi do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, gdy tylko wniosek w tej sprawie zostanie do niego skierowany.

Dzień wcześniej szef MSWiA Mariusz Kamiński tłumaczył, że migranci stanowią zagrożenie dla Polski.

Na dowód, na konferencji prasowej pokazano zdjęcia, jakie służby miały znaleźć w telefonach osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią. U dwóch mężczyzn znaleziono treści pedofilskie i zoofilskie, co w czasie konferencji prasowej udokumentowano przedstawiając zdjęcie.

We wtorek Kamiński poinformował, że migranci, którzy znajdują się w pobliżu polskiej granicy otrzymują sms-a w języku angielskim: „The Polish border is sealed. BLR authorities told you lies. Go back to Minsk! Don't take any pills from Belarusian soldiers". (Polska granica jest szczelnie chroniona. Władze Białorusi mówiły wam kłamstwa. Wracajcie do Mińska! Nie bierzcie żadnych tabletek od białoruskich żołnierzy).

Do treści wiadomości dołączono link do strony rządowej, która w pięciu językach - angielskim, arabskim, rosyjskim, francuskim i polskim informuje o zagrożeniu związanym z nielegalnym przekroczeniem granicy.

Służby informują migrantów o obowiązującym stanie wyjątkowym i monitorowaniu granicy. "Przekraczanie polskiej granicy nie pomoże ci się dostać do Niemiec", "Pogarszające się warunki atmosferyczne są niebezpieczne dla twojego zdrowia i życia. Próby ukrywania się i nocowania pod gołym niebem mogą skończyć się dla ciebie tragicznie", "Nie przyjmuj tabletek ani innych środków, które przekazano ci na Białorusi. Możesz zostać otruty", "Nie ryzykuj, wracaj do Mińska! Wracaj do domu! Chroń swoje życie i zdrowie!" - przekazano.