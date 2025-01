Kto dziedziczy po bezdzietnym rodzeństwie? Kolejność ustawowa i Kodeks cywilny

Jeżeli jednak którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy im przypadający przechodzi na ich zstępnych.

Rozwiedzione rodzeństwo: Czy mąż/żona dziedziczy?

Jak wskazuje art. 935(1), przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji, natomiast zgodnie z art. 940 małżonek jest wyłączony z dziedziczenia również wtedy, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie to następuje na mocy orzeczenia sądu i może go żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Termin na wytoczenie powództwa w tej sprawie wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, jednak nie więcej niż rok od jego otwarcia.

Czy dziadkowie mogą dziedziczyć po wnuku?

Jeżeli spadkodawca nie ma małżonka, zstępnych, rodziców ani rodzeństwa oraz zstępnych tego rodzeństwa, wówczas jego majątek mogą odziedziczyć dziadkowie – całość w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z dziadków nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział spadkowy przechodzi na jego dzieci – w częściach równych. Jeśli którekolwiek z dzieci nie dożywa otwarcia spadku – dziedziczą jego dzieci, również w częściach równych. Jeśli jednak jeden z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, nie ma zstępnych, jego udział spadkowy zostaje przydzielony pozostałym dziadkom w równych częściach.

Kto dziedziczy, gdy nie ma żadnych krewnych?

W przypadku braku małżonka, dzieci oraz innych krewnych spadkodawcy jego majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku, gdy nie da się jej ustalić lub spadkodawca mieszkał za granicą – dziedziczy Skarb Państwa.