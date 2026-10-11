Premier Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
„W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie” - przekazała na platformie X Karolina Gałecka, rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jak dodała, w niedzielę o godz. 11 w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbędzie się spotkanie przedstawicieli Policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Więcej informacji wkrótce.
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