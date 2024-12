"O Pegasusie dowiedziałem się z mediów". Były szef ABW Piotr Pogonowski zeznaje po doprowadzeniu przed komisję śledczą

Zastępca przewodniczącej komisji, Sławomir Ćwik (Polska 2050-Trzecia Droga), pytał o początek pracy Pogonowskiego w ABW i jego „doświadczenia w kontrwywiadzie”. - Myślę, że większe niż pan poseł - odrzekł świadek. - A co to znaczy? Czy złapałem wcześniej szpiega na ulicy? - dopytywał.

Na pytanie Treli o to, kto z polityków PiS zasugerował świadkowi, że komisja jest nielegalna, Pogonowski odparł, że „nie wie, kto to jest polityk”. - Ja nie weryfikuję, czy ktoś posiada legitymację partyjną - odrzekł.

Na pytanie o to, kiedy dowiedział się o istnieniu NSA Group, Piotr Pogonowski powiedział, że „w świecie służb kontrwywiadowczych” nazwa jest znana.

Zatrzymanie Piotra Pogonowskiego

Piotr Pogonowski został dziś o poranku zatrzymany przez policję i doprowadzony do Sejmu na posiedzenie komisji. Już przed komisją powiedział, ze będzie składał zażalenie w związku z tym, że wezwanie na posiedzenie komisji otrzymał już po zatrzymaniu. - To też naruszenie procedury. Będę się zażalał. Trudno mi powiedzieć jak sądy się do tego odniosą - powiedział.