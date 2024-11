Klasy mundurowe istnieją w polskich szkołach od lat. Ale w dotychczasowym kształcie nie były kuźnią kadr dla służb – po ich ukończeniu do formacji wstępowało najwyżej kilka procent absolwentów. Rząd je reformuje i liczy, że młodzi zaczną się garnąć do policji i Straży Granicznej, a główną zachętą mają być ułatwienia w rekrutacji.

Czy ukończenie klasy mundurowej zwolni z testów do policji?

– Różnica będzie zasadnicza. Dotyczy programu nauczania, ujednoliconego dla całego kraju. A także innej kluczowej zmiany: absolwent nie będzie już musiał, przyjmując się do policji, zdawać egzaminu z wiedzy ani testu sprawności fizycznej, ponieważ będzie mógł przystąpić do nich już na etapie szkoły – mówi „Rz” Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. – Sądzę, że są to skuteczne zachęty.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Najpierw zmiany określiła ustawa. Teraz szczegóły określa opublikowany w tym miesiącu pakiet trzech projektów rozporządzeń.

I tak oddziały o profilu mundurowym (stworzone na bazie już istniejących klas mundurowych) zaczną funkcjonować od września 2025 r. w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach). Na początek powstanie 269 takich oddziałów (tyle zezwoleń wyda MSWiA) – z tego 207 przygotowujących do służby w policji i 62 – w Straży Granicznej.