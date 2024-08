Wakatów w policji coraz więcej. Funkcjonariuszy brakuje nawet w CBŚP

W policji wraca „stare”

Ogólne dane wydają się uspokajać. Np. w Warszawie w tym roku (do lipca) doszło do 14,1 tys. pospolitych przestępstw – to o 3,1 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednak to „zasługa” spadku kradzieży – te zmalały o 3,1 tys. (wiele nie jest zgłaszanych). Rozbojów i wymuszeń było o kilkanaście więcej (łącznie 268), częściej dochodziło do „uszczerbku na zdrowiu”.

W tym tak spektakularnych jak w Warszawie, gdzie z forda focusa po wybiciu szyby skradziono diamenty warte 110 tys. euro. Mieli tego dokonać trzej Gruzini zatrzymani przez stołecznych wywiadowców z KSP, poszukiwani także za m.in. napad na kantor. – Już teraz rosyjskojęzyczne grupy przenikają do Polski, ta przestępczość w krótkim czasie będzie stanowiła problem. Służby kryminalne w niedługim czasie wysuną się na pierwszą linię, trzeba je pilnie wzmocnić – uważa Rafał Jankowski.

– Wschodnie sposoby zdobywania środków mogą przywracać starą przestępczość, wracają kradzieże na tzw. kolec, wybijanie szyb. Nie wszyscy cudzoziemcy przybyli w uczciwych celach – uważa dr Tatarczuk.