Policja rzadziej podsłuchuje

Większość kontroli zarządzono w trybie zwykłym, pozostałe – blisko co piątą – w tzw. przypadkach niecierpiących zwłoki (tu mieszczą się tzw. pięciodniówki, kiedy służba może podsłuchiwać bez zgody sądu).

Słaba skuteczność kontroli operacyjnych

Jednak skuteczność kontroli operacyjnych nadal jest mizerna: „w 1308 przypadkach uzyskano dowody do procesu karnego” – podaje raport szefa MSWiA. A zatem jedynie z 13,6 proc. podsłuchów był pożytek, i to gorzej niż w 2021 r., kiedy odsetek ten sięgał 15 proc. Średnio co siódmy podsłuch jest efektywny – reszta bezużyteczna.

To oznacza, że podsłuchy stosowane w 8,3 tys. spraw (ok. 86 proc. wszystkich) nie dały dowodów obciążających inwigilowane osoby. Powód?

– Albo rozpoznanie jest słabe, albo podsłuchy są nadużywane. Powinny być stosowane tylko w najpoważniejszych sprawach, takich jak np. obrót narkotykami czy działanie w grupie przestępczej, a są zakładane również tam, gdzie już wyjściowy materiał nie daje do tego podstaw – uważa dr Cezary Tatarczuk, ekspert ds., bezpieczeństwa, były szef policji na Pomorzu. I wspomina: – Tam gdzie stosowaliśmy kontrolę operacyjną wobec grup złodziei samochodów, wykrywalność podskoczyła z kilku do ponad 40 proc. Jak przychodziły stenogramy z podsłuchów, mieliśmy wiedzę, gdzie są pochowane fanty, efekt był natychmiastowy – podkreśla.

Z kolei poseł Marek Biernacki (KP) z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, były szef MSWiA, podkreśla:

– Te dane obalają mit, że podsłuch jest najlepszym środkiem do rozwiązywania spraw, tymczasem, jak widać, ich skuteczność jest słaba, mimo że w Polsce można korzystać z „owocu zatrutego drzewa”. Jest to sygnał dla policjantów, że ważniejsze od podsłuchów są dobrze zebrane i zabezpieczone na miejscu przestępstwa ślady czy zeznania świadków – podkreśla poseł Biernacki. Chwali jednak policję za to, że podaje dane o skali podsłuchów i „urobku” z nich. – Byłoby dobrze, gdyby CBA i KAS także je pokazało – zaznacza.