Podczas wydawania posiłków w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców funkcjonariusz Straży Granicznej użył paralizatora wobec obywatela Gwinei, który go nie zaatakował. Funkcjonariusz twierdzi, że czuł realne zagrożenie, bo cudzoziemiec krzyknął do niego „Kill you".