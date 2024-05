Czytaj więcej Cudzoziemcy Rząd wprowadza nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy Ułatwienia będą przedłużone o ponad rok. Rząd podjął także decyzję o przedłużeniu warunkowego prawa wykonywania zawodu medykom z Ukrainy.

Co ze szczegółową, medyczną terminologią?

Adwokat Joanna Wielgolawska-Pilas, wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie tłumaczy, że znajomość języka na poziomie B1 pozwoli lekarzom z Ukrainy na swobodne przeprowadzanie wywiadów lekarskich, udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji. Zwraca jednak uwagę, że egzamin z języka polskiego na poziomie B1 nie obejmuje terminologii medycznej, słownictwa anatomicznego, fizjologicznego, patofizjologicznego, stanów metabolicznych, rozpoznań, stanów chorobowych, procedur i zabiegów, a te są kluczowe dla pracy w zespole medycznym. Jak dodaje, jest to szczególnie istotne w pracy klinicznej, gdzie często stan pacjenta wymaga natychmiastowej reakcji, współdziałania członków zespołu leczniczego i nie ma czasu na dopytanie się o znaczenie danego sformułowania.

- Nie wykluczam, że lekarze ze Wschodu mogą samodzielnie dokształcić się w tym zakresie, ale gdybym ja miała być lekarzem, przykładowo anestezjologiem na dyżurze, wolałabym nie zastanawiać się, czy lekarz, który ze mną dyżuruje na pewno zrozumie, w jakiej dawce i jakie leki ma podać, czy jaką procedurę zastosować. Szczególnie, że wtedy o życiu pacjenta decydują minuty i szybkie, prawidłowe decyzje zgodne z aktualną wiedzą medyczną - podkreśla adwokat Joanna Wielgolawska-Pilas.

Lekarze z Ukrainy będą mieli kilka terminów, aby przystąpić do egzaminu

Tłumacz przysięgły Elena Morozowa-Domagalska przypomina, że odpowiedni poziom znajomości języka można potwierdzić zdając egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Tego typu egzaminy odbywają się w Polsce co dwa miesiące.

Lekarze będą zobowiązani do przedłożenia właściwej okręgowej radzie lekarskiej dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego do 1 stycznia 2026 r.. Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji (planowo ma być to 1 lipca 2024 r) lekarze będą mieli kilka możliwych terminów przystąpienia do egzaminu. Jeśli lekarze pracujący na podstawie uproszczonych zasad nie potwierdzą w tym czasie znajomości języka polskiego, utracą prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.