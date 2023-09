Przedstawiciel MZ miał przekazać w senackiej Komisji Zdrowia informację na temat działań podjętych w zakresie ochrony danych pacjentów oraz w sprawie receptomatów. Jego wystąpienie było kilkakrotnie przerywane przez przewodniczącą komisji Beatę Małecką-Liberę z powodu braku związku z treścią zapytania. Gdy wiceminister opowiadał o powstaniu i zaletach systemu e-recept, głos zabrał marszałek Sejmu Tomasz Grodzki.

- Nikt nie neguje, że recepty elektroniczne były sukcesem. Pacjenci są zadowoleni, dostają numer. Ale to jest poza dyskusją. Jak pokazywało wielu lekarzy, zarówno w mediach, jak i w szpitalach, łącznie z prezesem NIL, wejście do systemu ujawnia dane pacjentów, którzy w ogóle nie są pacjentami danego lekarza, co zresztą w sposób absolutnie nieakceptowalny wykorzystał pan minister Niedzielski, za co zapłacił posadą. Pytanie jest proste: czy coś zrobiono, żeby ten system usprawnić, żeby takich żenujących sytuacji nie było? - zapytał Grodzki.

Czytaj więcej Zdrowie RPO chce wyjaśnień od ministra za wyjawienie danych lekarza "od recepty" Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej jaką kierował się były minister zdrowia Adam Niedzielski ujawniając dane lekarza-pacjenta oraz grupę leków na jakie lekarz wypisał sobie receptę pro auctore.

Dostęp do danych pacjenta podczas porady

Wiceminister Miłkowski odpowiedział, że dostęp lekarzy do danych pacjenta w trybie ratowania życia był możliwy od wielu lat. Natomiast MZ czy NFZ korzysta z analiz, danych statystycznych, bo "nie ma żadnego uzasadnienia, jakiejkolwiek potrzeby, żeby widzieć jakiegokolwiek pacjenta". Przypomniał o zablokowaniu usługi pozwalającej na dostęp do danych pacjenta na podstawie PESEL.

- Ale też rozmawiamy, żeby jak największy zakres danych konkretnego pacjenta dla konkretnego lekarza w trakcie porady udostępniać. Będziemy pracowali, żeby lekarz w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych miał jak największy i jak najpraktyczniejszy dostęp, żeby jak najmniej czasu tracił, by postawić wiarygodną diagnozę. To samo jest z całym personelem medycznym i pielęgniarkami, jak również z personelem aptecznym - powiedział Miłkowski.