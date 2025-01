Społeczność lokalna z większym wpływem na to, co dzieje się w gminie

Rzecznik ocenił również, że obowiązujące dzisiaj mechanizmy udziału społeczności w planowaniu przestrzeni to fikcja, mimo że formalnie przewidują je dokumenty prawne. – Dlatego komisja zaproponowała zasadę wprowadzenia prawie że bezwzględnej jawności dostępu do informacji w procesie zagospodarowania przestrzennego, czyli bieżącego informowania społeczności na temat planowanych przedsięwzięć, z możliwością wyrażenia swojego stanowiska – powiedział prof. Wiącek.

Przewodniczący Ryszard Kowalski wskazał, że w systemach innych krajów próżno szukać rozwiązań godzących wymogi ochrony środowiska z planowaniem przestrzennym, na których można byłoby się wzorować. – Naszym nieszczęściem jest to, że urynkowiliśmy przestrzeń w najgorszym tego słowa rozumieniu. A przecież jest to dobro skończone, w związku z tym jego wykorzystywanie musi być racjonalne – ocenił.

Szef komisji – w ślad za RPO – podkreślił, że obywatele muszą mieć ciągły i niczym niezakłócony dostęp do informacji o tym, co dzieje się na ich terenie. – To, co zaproponowaliśmy, nie jest cudowną receptą i nie stanie się z dnia na dzień. Ale ludzie będą mogli powoli przyzwyczajać się, że nie dzieje się to poza nimi – skonkludował.

Najważniejszy element „ustawy o przestrzeni” Dokument środowiskowy „Środowiskowy dokument zarządczy” stanowi kluczowy element założeń tzw. ustawy o przestrzeni. Określany mianem „podstawy kartograficznej”, będzie stanowił punkt wyjścia do prac nad dokumentami planistycznymi. Znajdą się w nich m.in. informacje o użytkowaniu terenu, formach ochrony przyrody, wodach, jakości powietrza, glebach, odpadach czy ryzykach przemysłowych.

Ustalenia zawarte w tym dokumencie miałyby być bezwzględnie uwzględniane w aktach planowania, a posiadać musiałaby go każda gmina. Zgodnie z założeniami „ustawy o przestrzeni”, akty prawa miejscowego będą zawierały zarówno wymagania obowiązkowe we wszystkich gminach, jak i te fakultatywne – uwzględniając ich specyfikę społeczną, przyrodniczą czy ekonomiczną. Dokument środowiskowy nie będzie zawierał żadnych przepisów prawnych, bo jedynie odzwierciedlałby on rzeczywisty stan środowiska. Analizy konieczne do jego przygotowywania finansowane byłyby z budżetu państwa.