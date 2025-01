Ile VAT od działalności cmentarza może odliczyć samorząd? Jest ważny wyrok NSA

Odliczenie VAT od prowadzenia cmentarza? Działalność mieszana

Włodarze wyjaśnili jednak, że zdarzają się sytuacje, w których miasto jest zobowiązane do wykonywania czynności związanych z cmentarzem nieodpłatnie. Dotyczy to zgonów dzieci martwo urodzonych, gdy rodzice czy krewni nie zorganizują pochówku. Wówczas obowiązek w tym zakresie przechodzi ustawowo na miasto. To czynności niepodlegające VAT, w praktyce dość rzadkie.

We wniosku wskazano, że miasto ponosi szereg wydatków związanych z cmentarzem, które są dokumentowane fakturami z wykazanym VAT. Zaznaczono, że te dotyczą tylko terenu cmentarza, na którym świadczone są usługi cmentarne, tj. opodatkowane VAT i wykonywanie pochówki dzieci martwo narodzonych, czyli nieopodatkowane. Niemniej miasto wskazało, że nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować ich do czynności opodatkowanych i tych poza VAT. A to oznacza konieczność odliczania VAT przy zastosowaniu proporcji. Przy czym samorządowcy chcieli wybrać własny sposób jej kalkulacji.

I tak wystąpili do fiskusa o potwierdzenie, że mogą odliczać VAT według udziału liczby pochówków dokonanych w danym roku odpłatnie z VAT należnym w całkowitej ich liczbie w danym roku. Miasto przekonywało, że to właśnie ta metoda jest optymalna i miarodajna, bo według niej jest w stanie precyzyjnie wskazać, ile pochówków było z VAT, a ile nie. Zwłaszcza że proporcja oparta na udziale obrotu z działalności gospodarczej w ogólnych dochodach, czyli metodzie z rozporządzenia ministra finansów, które określa katalog metod ustalania proporcji, byłaby dla miasta bardzo niekorzystna. Wartość wyliczonego według niej prewspółczynnika wynosiłaby 3 proc., co doprowadziłoby do znaczącego obniżenia prawa do odliczenia VAT od wydatków na cmentarz.

Prewspółczynnik odliczenia VAT

Fiskus o zaproponowanym przez samorządowców prewspółczynniku, który dawałby odliczenie na poziomie 97–99 proc., słyszeć nie chciał. Przede wszystkim przekonywał, że przepisy nie przewidują możliwości odrębnego liczenia współczynnika proporcji dla każdej nieruchomości czy działalności samorządowych.