Członek KRS, sędzia Bartłomiej Starosta: Moje możliwości wyrażania opinii zostały w pewien sposób ograniczone
Spodziewamy się, że pracy będzie sporo. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, zapowiedział, że będzie ogłaszał wolne stanowiska sędziowskie, a jest ich na dziś ok. 900. Tyle jest wakatów w sądach. Trzeba więc przeprowadzić konkursy, by te etaty obsadzić. To pozwoli skrócić czas trwania postępowań sądowych, z korzyścią dla obywateli.
Każdy organ państwa musi wykonywać swoje kompetencje w sposób odpowiedzialny. Nie wierzę w to, że prezydent na cztery lata zrezygnuje z uprawnienia do współdziałania z Krajową Radą Sądownictwa w procedurach powoływania prawników na wolne stanowiska sędziowskie.
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Absolutnie nie. Miażdżąca większość środowiska sędziowskiego i obywateli doskonale wie, kim jest Łukasz Piebiak, a kim jestem ja. Próba tworzenia przez niego jakiegoś świata równoległego nie robi na mnie żadnego wrażenia.
Zobaczymy. W czwartek zebrał się specjalny pięcioosobowy zespół, który ma się zająć tą sprawą i ustalić, jaki jest status Łukasza Piebiaka w KRS. Na najbliższym posiedzeniu, czyli już we wtorek, zespół przedstawi swoje stanowisko, a potem będzie dyskusja.
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Zdanie mam, ale teraz nie będę go ujawniał.
Nie. To zupełnie inna sytuacja. Teraz jestem w środku, w Krajowej Radzie Sądownictwa, i to na jej forum będę zabierał głos. Jeśli będzie potrzeba wyrażenia krytyki przeze mnie, to zrobię to tam, na miejscu. Jestem też w dosyć wyjątkowej sytuacji, ponieważ jednocześnie pełnię funkcję zastępcy rzecznika prasowego. Wobec tego moje możliwości wyrażania opinii zostały w pewien sposób ograniczone. Trudno byłoby oddzielać moje opinie prywatne od opinii rzecznika czy jego zastępcy, który powinien się wypowiadać w imieniu całej Rady.
Krytykowałem nadużycia i to się nie zmieni. Poprzedni KRS został nielegalnie powołany, szkodził sądownictwu. Sytuacja obecnej Rady jest zupełnie inna. Po pierwsze – zostaliśmy powołani w zupełnie inny sposób. O trzynastu sędziach-członkach zdecydowali sami sędziowie. Potwierdził ten wybór Sejm. Po drugie musimy teraz posprzątać po tych ośmiu latach szkodliwej działalności neo-KRS. Nie zmienia to faktu, że żadnych nadużyć być nie powinno. Ustawa jest, jaka jest. Diety się należą za pracę na posiedzeniach plenarnych, na posiedzeniach zespołów i komisji oraz za innego rodzaju pracę na rzecz Rady. Uważam jednak, że za symboliczne aktywności w konkretnym dniu nie należą się dodatkowe pieniądze.
Oczywiście, że tak. Z wstępnego planu prac Rady wynika, że będziemy pracować przez dwa tygodnie w każdym miesiącu, z wyjątkiem sierpnia i grudnia. Trudno więc oczekiwać, aby jej członkowie mogli w tym samym czasie realizować obowiązki sędziowskie w pełnym wymiarze.
To jest propozycja ministra sprawiedliwości. Ograniczenie pensum jest jak najbardziej uzasadnione, a czy pozostanie to 25 proc., czy więcej, czas pokaże. Podnosząc pensum neo-KRS, minister miał na uwadze fakt, że nie prowadziła ona konkursów na sędziowskie wakaty. Miała mniej pracy, więc mogła w większym stopniu skupić się na sądzeniu. Teraz ma być inaczej. Ja mam w referacie 450 spraw i nie ma szansy, bym mógł je sprawnie zakończyć. Orzekam w sądzie, w którym od lat brakuje sędziów. Zresztą obniżenie pensum nie oznacza, że ktoś te sprawy ode mnie przejmie, one nadal zostaną w moim referacie. Po prostu będę miał mniejszy przydział nowych spraw.
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