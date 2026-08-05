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Jarosław Gwizdak: „Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy”

Uważam, że ustne motywy orzeczenia w sprawie Łukasza Żaka spełniły swoje zadanie. Były zrozumiałe i przystępne.

Publikacja: 05.08.2026 05:20

Sędzia Maciej Mitera na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Sąd skazał Łukasza Ża

Sędzia Maciej Mitera na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia w procesie o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 r.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jarosław Gwizdak

Sprawa tragicznego w skutkach nocnego rajdu Łukasza Żaka i jego kolegów należała do najbardziej bulwersujących spraw ostatnich lat. Proces sprawcy zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł 37-letni kierowca, a członkowie jego rodziny odnieśli poważne rany, był też jednym z najczęściej relacjonowanych przez media.

Na fakt ten zwracała również uwagę w procesie obrończyni oskarżonego, twierdząc między innymi, że jej klient został specjalnie napiętnowany i dlatego wyrok w jego sprawie będzie surowszy niż „przeciętnie”. O tym, czy tak się stało, zdecyduje zapewne sąd odwoławczy.

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