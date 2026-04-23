Wniosek złożyła na początku lutego grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości (sygn. akt K 3/26). Ich zdaniem procedura wyboru sędziów TK przez Sejm powinna być unormowana w ustawie, a nie – jak obecnie – w regulaminie Sejmu. Posłowie wnieśli też o zabezpieczenie i wstrzymanie Sejmu od wyboru sędziów TK. Takiego zabezpieczenia nie uzyskali.

TK nie zdążył też wydać rozstrzygnięcia przed 13 marca – tego dnia Sejm dokonał wyboru 6 osób na stanowiska sędziów TK. Dwie z nich – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – 1 kwietnia złożyły ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka – której prezydent nie zaprosił - postanowiła ślubować „wobec prezydenta”, ale w obecności Marszałka Sejmu. Tego ślubowania nie uznaje prezydent i prawa strona sceny politycznej, a prezes TK odmówił dopuszczenia owej czwórki do orzekania.

TK wskaże, czy regulamin Sejmu może określać procedurę sędziów TK

Zgodnie z zaskarżonymi przepisami ustawy o statusie sędziów TK sędziego Trybunału wybiera Sejm, jego kadencja trwa 9 lat, a zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa regulamin Sejmu. Autorzy skargi twierdzą, że niezgodne z konstytucją jest przyznanie Sejmowi kompetencji do kreowania w akcie wewnętrznej organizacji procedury wyboru sędziego TK, w tym do dowolnego określenia większości głosów wymaganej dla wyboru. Zdaniem skarżących posłów przepis ten narusza także zasady ciągłości działania TK oraz ciągłości i indywidualnego charakteru kadencji sędziego. Chodzi o zwłokę w obsadzaniu stanowiska po zakończeniu kadencji sędziowskiej w TK i tym samym kumulowanie wakatów. Według wnioskodawców niezgodny z konstytucją jest też wybór sędziego TK z pominięciem kandydata zgłoszonego przez grupę posłów działających w imieniu klubu parlamentarnego z najliczniejszą liczbą posłów w danej kadencji Sejmu, a takim jest klub PiS.

W ocenie wielu konstytucjonalistów wniosek PiS jest całkowicie bezzasadny zgodnie z konstytucją Sejm ma prawo regulować tryb wyboru sędziów TK w swoim regulaminie. Ich zdaniem prawdziwym celem wniosku może być jest „stworzenie pozoru legitymizacji dla przyszłej decyzji Prezydenta RP o odmowie przyjęcia ślubowania składanego przez nowo powołanych przez Sejm sędziów Trybunału”.



Zmiana w składzie orzekającym. Sędzia nie będzie oceniał przepisów, za którymi lobbował

Co ciekawe, po krytyce dotyczącej składu orzekającego, dokonano w nim zmian. Pierwotnie w pięcioosobowym składzie miał zasiadać Stanisław Piotrowicz, który - jeszcze jako poseł PiS - lobbował za uchwaleniem przez Sejm kwestionowanych przepisów ustawy o statusie sędziów TK, a nawet reprezentował w 2016 r. posłów wnioskujących o ich uchwalenie (druk sejmowy nr 880). Byli prezesi i wiceprezesi TK wydali oświadczenie, w którym uznali to za dowód instrumentalnego traktowania Trybunału, w celu uzyskania politycznych celów.

Jak wynika z komunikatu na stronie TK, teraz wnioskiem posłów PiS zajmą się Bogdan Świeczkowski, Bartłomiej Sochański (sprawozdawca), Rafał Wojciechowski, Jarosław Wyrembak i Andrzej Zielonacki.