Rzeczpospolita
Prawo
Reklama
Reklama

Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego: wyrok TSUE nie legalizuje neosędziów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE niewiele zmienia. Nie legalizuje tzw. neosędziów, ani nie uzdrawia ich wadliwego statusu. Potwierdza za to, że mamy nierozwiązany problem systemowy - komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Krystian Markiewicz, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Publikacja: 24.03.2026 15:52

Krystian Markiewicz, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Mikowski

Chodzi o wtorkowe orzeczenie, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie można skutecznie kwestionować statusu sędziów sądów powszechnych, tylko dlatego, że zostali powołani w wadliwej procedurze z udziałem KRS po 2017 r.

Wyrok ten skomentował w rozmowie z rzeczpospolitą Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.  - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdza, że nadal mamy nierozwiązany problem systemowy w polskim sądownictwie i z tego powodu jest to zła wiadomość. Co do zasady orzeczenie to jednak niewiele zmienia. Unijny trybunał stwierdził, że w polskim prawie nie mogą istnieć regulacje, które ograniczałyby badanie prawidłowości powołania sędziego. Tym samym „testy bezstronności” zostały uznane z niezgodne z prawem unijnym – mówi sędzia Markiewicz.

Jak dodaje TSUE potwierdził przy tym, że obecna KRS nie jest organem niezależnym i że jest konieczność systemowego uregulowania w Polsce sytuacji tzw. neosędziów. - Co więcej podkreślono, że dalszy brak całościowych regulacji w tym zakresie może wiązać się z konsekwencjami dla Polski. Stwierdzenie Trybunału, że do wyłączenia sędziego nie wystarczą wyłącznie nieprawidłowości przy jego powołaniu to nic innego jak potwierdzenie tez zawartych w uchwale trzech Izb SN z 2020 r. W żadnym wypadku nie legalizuje to tzw. neosędziów, ani nie uzdrawia ich wadliwego statusu – konkluduje sędzia TK.

Reklama
Reklama

Wyrok TSUE ws. neosędziów. Sama wadliwość powołania nie wystarczy do wyłączenia sędziego

Unijny Trybunał wydał we wtorek orzeczenie odpowiadając na pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Sąd ten zapytał TSUE jeszcze w 2021 r., czy taki jednoosobowy skład orzekający sądu powszechnego, w którym zasiada osoba powołana na stanowisko sędziego w upolitycznionej procedurze, spełnia unijny wymóg sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. A gdyby się okazało, że przy obsadzie sądu doszło do naruszenia prawa, to czy ów neosędzia powinien być odsunięty od orzekania z mocy samego prawa, czy też należy rozważyć inne okoliczności konkretnej, rozpoznawanej przez nią sprawy.

W odpowiedzi na to pytanie Wielka Izba TSUE stwierdziła, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, aby stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły, ponieważ konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego. Według unijnego Trybunału udział neoKRS w procedurze powołania sędziego to za mało, żeby wyłączyć tego sędziego.

Wskazano przy tym, że sądy krajowe muszą mieć możliwość kontroli zgodności z prawem procedury powołania oraz sprawdzenia, czy dany sędzia spełnia wymóg niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.

TSUE we wtorkowym orzeczeniu wskazał też, że Polska powinna ustanowić ramy normatywne pozwalające ocenić – przy uwzględnieniu charakteru i wagi nieprawidłowości popełnionych w trakcie procedury powoływania sędziów – możliwość dalszego wykonywania zadań przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

