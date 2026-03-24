Chodzi o wtorkowe orzeczenie, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie można skutecznie kwestionować statusu sędziów sądów powszechnych, tylko dlatego, że zostali powołani w wadliwej procedurze z udziałem KRS po 2017 r.

Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego komentuje wyrok TSUE. Systemowy problem neosędziów pozostaje

Wyrok ten skomentował w rozmowie z rzeczpospolitą Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdza, że nadal mamy nierozwiązany problem systemowy w polskim sądownictwie i z tego powodu jest to zła wiadomość. Co do zasady orzeczenie to jednak niewiele zmienia. Unijny trybunał stwierdził, że w polskim prawie nie mogą istnieć regulacje, które ograniczałyby badanie prawidłowości powołania sędziego. Tym samym „testy bezstronności” zostały uznane z niezgodne z prawem unijnym – mówi sędzia Markiewicz.

Jak dodaje TSUE potwierdził przy tym, że obecna KRS nie jest organem niezależnym i że jest konieczność systemowego uregulowania w Polsce sytuacji tzw. neosędziów. - Co więcej podkreślono, że dalszy brak całościowych regulacji w tym zakresie może wiązać się z konsekwencjami dla Polski. Stwierdzenie Trybunału, że do wyłączenia sędziego nie wystarczą wyłącznie nieprawidłowości przy jego powołaniu to nic innego jak potwierdzenie tez zawartych w uchwale trzech Izb SN z 2020 r. W żadnym wypadku nie legalizuje to tzw. neosędziów, ani nie uzdrawia ich wadliwego statusu – konkluduje sędzia TK.