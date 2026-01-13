W oczekiwaniu na ustawę frankową

Jak wskazywał, na długotrwałość postępowań w dużej mierze wpływ ma postawa banków, którą określił mianem „uporczywej obrony”, czyli bezwzględnego wykorzystywania przez banki uprawnień procesowych, nawet w sytuacji, gdy z góry wiadomo, że nie przyniesie to zamierzonych rezultatów. – Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie państwa Dziubaków z 2019 r. (C-260/18 – (przyp. red.) kwestionowanie każdego twierdzenia kredytobiorcy czy domaganie się uznania umowy za ważną, nie ma żadnego sensu, ale nadal jest bardzo często stosowane – dodawał sędzia Rożek, którego zdaniem główną winę za zaistniałą sytuację ponosi ustawodawca, który zawczasu nie rozwiązał problemu kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych ustawą, tylko przerzucił problem na sądy.

Dużych nadziei nie wiąże on także z przygotowywaną ustawą frankową, która jego zdaniem jest przynajmniej o pięć lat spóźniona. – Największą jej wadą jest to, że jej wciąż nie ma. Nie zmienia to jednak faktów, że nie rozwiąże ona przyczyn problemów, lecz jest przejawem leczenia objawowego. Wejście tej ustawy nie spowoduje, że problemy znikną, choć sądom będzie łatwiej – przyznaje dr Rożek, który pozytywnie ocenia np. zabezpieczenie z mocy prawa, w postaci braku obowiązku spłaty rat od chwili wniesienia pozwu i doręczenia go stronie pozwanej czy możliwość podniesienia zarzutu potrącenia aż do końca postępowania apelacyjnego. – Zakres tej regulacji jest ograniczony i nie odpowiada ona w żaden sposób np. mogącemu się pojawić w przyszłości problemowi kwestionowania kredytów opartych na wskaźniku WIBOR. Gdyby zalała nas fala takich pozwów, to polskie sądownictwo tego nie udźwignie – nie ma wątpliwości dr Rożek.

Inna sprawa, że, jak zauważał sędzia Żuk, nawet najsprawniejsza procedura nie pomoże, gdy sędzia będzie miał w referacie 500 czy 600 spraw. A przecież w sądach warszawskich sędziowie mają ich jeszcze więcej. Niemniej jednak uczestnicy konferencji mieli stosunkowo dużo wniosków de lege ferenda. I tak choćby mec. Marzena Świeczkowska-Wójcikowska wskazywała na potrzebę rozszerzenia przymusu radcowsko-adwokackiego, przekonując, że to rozwiązanie nie kolidowałoby z konstytucyjnym prawem do sądu. Jednocześnie postulowała zmianę terminologiczną i odejście od wywołującego złe skojarzenia „przymusu” na rzecz „obligatoryjnego zastępstwa”.

Postępowanie gospodarcze do naprawy

Dr Dariusz Chrapoński z Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwracał z kolei uwagę na konieczność usunięcia mankamentów postępowania gospodarczego, które, jego zdaniem, po przywróceniu go w 2019 r. coraz mniej się różni od postępowania ogólnego. Jego zdaniem, przede wszystkim należy usunąć kolizję z innymi postępowaniami odrębnymi, ponieważ obecnie niektóre sprawy można by z powodzeniem rozpoznawać w trybie postępowania uproszczonego, upominawczego oraz gospodarczego. Inna sprawa, że jego zdaniem odrębne postępowanie gospodarcze można by usunąć, gdyby przenieść reguły prekluzyjne do postępowania ogólnego, a także wprowadzić jako zasadę, że wyrok sądu I instancji byłby jednocześnie tytułem zabezpieczającym. – Na to jednak ustawodawca się pewnie nie zdecyduje, dlatego powinien się skupić na usunięciu chociażby wad postępowania gospodarczego – wskazywał dr Chrapoński.