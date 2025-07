Czy to otwiera drogę do odebrania aktu powołania na ministra z rąk Prezydenta RP? Zaprzysiężenie nowych ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę ma nastąpić w czwartek o 15.30.

Różne stanowiska prawników ws. objęcia teki ministra sprawiedliwości przez Waldemara Żurka

Poglądy na ten temat nie są jednoznaczne. Wyjaśnia to na rp.pl artykuł Piotra Szymaniaka w czwartkowej „Rz”. Prawnicy kojarzeni z prawicą uważają, że Waldemar Żurek może zostać ministrem, ale powinien najpierw zrzec się stanowiska sędziego. Zrzeczenie takie jest zaś skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia na ręce ministra sprawiedliwości, chyba że na wniosek sędziego minister sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez sędziego minister sprawiedliwości musi też zawiadomić Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pogląd ten rozmija się z treścią przepisu art. 98 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nim "sędzia, który został mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach państwowych, samorządu terytorialnego, w służbie dyplomatycznej, konsularnej lub w organach organizacji międzynarodowych oraz ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, jest obowiązany zrzec się niezwłocznie swojego urzędu, chyba że przechodzi w stan spoczynku."

Wynika z tego, że zrzeczenie musi nastąpić już po powołaniu, a nie przed. Tak było w przypadku sędzi Barbary Piwnik, która zrzekła się urzędu po powołaniu na ministra sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera.

Potwierdził to "Rzeczpospolitej" prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego: „Sędzia jest obowiązany zrzec się swego urzędu dopiero wtedy, gdy zostanie powołany. A stanie się to w momencie, w którym uroczyście złoży przysięgę, że obejmując urząd ministra, będzie dochowywał wierności postanowieniom konstytucji. To w tym momencie zostaje powołany, a nie wtedy, gdy premier oświadcza, że rekomenduje danego sędziego na urząd ministra.”