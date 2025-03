Utworzenie sekcji jest uzasadniane potrzebą zapewnienia stabilności orzeczeń, bo status tzw. neosędziów jest kwestionowany, a wydawane przez nich wyroki są coraz częściej skutecznie podważane. Czyli chodzić ma o interes obywateli. Czy nie widzi pani w tym sensu?

Ta argumentacja, opierająca się na konieczności zapobieżenia uchylaniu wyroków przez sądy odwoławcze, nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach prawa. Prezes sądu nie może ingerować w sferę niezawisłości sędziowskiej, jaką jest wydawanie orzeczeń. Każde orzeczenie wydawane jest w konkretnej sprawie, dotyczy indywidualnych osób. Nie można zaakceptować tłumaczenia, które z góry zakłada, jaki wyrok zapadnie w instancji odwoławczej, i opierać na tym decyzji kadrowych prezesa sądu wobec sędziów, gdyż kłóci się to z zasadą niezawisłości sędziowskiej.

Jak układa się współpraca w nowej sekcji? Czy sędzia Piotr Gąciarek, czyli przewodniczący tej sekcji, jest wyrozumiałym szefem?

Nie miałam kontaktu z sędzią Piotrem Gąciarkiem. Przed utworzeniem tej sekcji kierownictwo sądu nie podjęło żadnych rozmów z sędziami, którzy zostali do niej przeniesieni. Nie wykazano też żadnych merytorycznych podstaw zarówno do utworzenia samej sekcji, i jak i do przeniesienia do niej konkretnej grupy sędziów. W tej sytuacji wraz z innymi sędziami złożyliśmy odwołania do Krajowej Rady Sądownictwa za pośrednictwem prezesa naszego sądu. Jednak kierownictwo wbrew wyraźnemu obowiązkowi wynikającemu z przepisów nie przekazało ich do KRS, czym pozbawiono nas ustawowego środka zaskarżenia. Drugą kwestią jest fakt, że zgodnie z art. 22a u.s.p. sędzia, któremu zmieniono podział czynności i złożył odwołanie do KRS, wykonuje dotychczasowe czynności do czasu podjęcia uchwały przez Radę. KRS uwzględniła już odwołanie moje i kilku innych sędziów, co oznacza, że powinniśmy zostać niezwłocznie przeniesieni do macierzystego wydziału i być uwzględnieni w losowaniu spraw. W tej sprawie przepis jest jednoznaczny. W sytuacji gdy ktoś narusza przepisy, nie respektuje podstawowych praw, to należy powiedzieć, że współpraca jest nie tylko trudna, ale wręcz blokowana ze strony kierownictwa.

Nie zgadza się pani z przeniesieniem do innej sekcji w innym wydziale, wskazując, że nikt nie pytał pani o zgodę. Jednak do takich sytuacji dochodziło nierzadko za czasów ministra Zbigniewa Ziobry. Chociażby pani obecny przełożony sędzia Piotr Gąciarek był karnie przeniesiony do innego wydziału. Czy wtedy pani protestowała?

Nie znam przypadku i konkretnych okoliczności, w których przeniesiony został sędzia Gąciarek. Nie chcę się odnosić do sytuacji innych sędziów, jeżeli jej nie znam. Tak jak wspomniałam, jakakolwiek forma zmiany podziału czynności nie może być dokonywana w sposób dowolny i musi uwzględniać przesłanki uregulowane w art. 22a § 1 u.s.p., czyli np. specjalizacje, właściwe rozmieszczenie sędziów w wydziałach czy równomierne obłożenie ich obowiązkami. Moja sytuacja dotyczy tego, że wyeliminowano – to jest ta różnica – możliwość orzekania we wszystkich sprawach karnych.