Sejm przyjął zmiany w delegowaniu sędziów. Nie wszyscy będą zadowoleni

Delegacje sędziowskie. Ustawa określa kryteria delegowania sędziego

Nowe przepisy (art. 77 §4 u.s.p.) jednoznacznie przewidują też, że odwołanie z delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie wymaga uzasadnienia.

Co ciekawe w ustawie nie znalazł się jednak przepis, który by w takich przypadkach decyzję o odwołaniu z delegacji (jak też odmowę delegowania danego sędziego) poddawał kontroli sądowej. Na konieczność wprowadzenia takiego bezpiecznika zwracał uwagę m.in. rzecznik praw obywatelskich Marcin Więcek. Jak wskazywał, samo uregulowanie kryteriów delegowania sędziów nie gwarantuje, że decyzje Ministra Sprawiedliwości będą w istocie rzetelne. Jego zdaniem gwarancją rzetelności decyzji byłoby poddanie ich kontroli sądowej.

– Opiniowany projekt utrzymuje co do istoty dyskrecjonalny model delegacji sędziowskich, w ramach którego minister sprawiedliwości z urzędu decyduje o delegowaniu konkretnego sędziego do konkretnego sądu. (…) Jak wiadomo z dotychczasowej praktyki, wiąże się z tym ryzyko faworyzowania określonych sędziów przez ministra sprawiedliwości przy delegowaniu ich do sądów wyższej instancji, a zarazem pomijania innych sędziów. Pominięcie w przepisach u.s.p. regulacji dotyczącej procedury ubiegania się o delegację oraz ścieżki odwoławczej od decyzji odmownej budzi wątpliwości z punktu widzenia prawa dostępu do służby publicznej (art. 60 konstytucji RP) oraz zakazu zamykania drogi sądowej (art. 77 ust. 2 konstytucji RP) – wskazywał RPO na etapie opiniowania projektu ustawy.

Brak kontroli sądowej nie zabezpiecza przed dyskrecjonalnymi decyzjami Ministra Sprawiedliwości

Zdaniem rzecznika prawo dostępu do służby publicznej odnosi się nie tylko do ubiegania się o przyjęcie do służby w ogóle, ale również do ubiegania się o określone stanowisko w obrębie tej służby.

– Delegacja do sądu wyższej instancji powinna być zatem dostępna dla wszystkich zainteresowanych sędziów na klarownych i precyzyjnych zasadach, a nie tylko dla sędziów uznaniowo wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Dlatego też, w ocenie RPO, przepisy powinny przewidywać możliwość delegowania przez ministra sprawiedliwości na wniosek sędziego, a odmowa delegacji sędziego do określonego sądu powinna następować w formie uzasadnionej decyzji z gwarancją możliwości odwołania do sądu – podkreślał RPO.