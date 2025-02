RPO interweniuje u szefowej KRS. Chodzi o asesorów, którzy chcą być sędziami

Jej zdaniem przyczyn coraz dłuższego czasu oczekiwania na rozpoznanie wniosków asesorów sądowych należy upatrywać w kilku kwestiach. Po pierwsze, wskazano na dużą liczbę przeprowadzonych postępowań nominacyjnych do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, które były objęte porządkiem obrad siedmiu posiedzeń plenarnych Rady. W związku ze zmianą regulaminu KRS kandydaci ubiegający się o powołanie do wyżej wymienionych sądów są wysłuchiwani podczas posiedzenia plenarnego, w związku z czym inne postępowania w sprawach indywidualnych nie mogą być uwzględniane w porządkach obrad. Po drugie zmiana regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa spowodowała także, że kandydaci na pierwsze stanowisko sędziowskie są obligatoryjnie wysłuchiwani przed zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa i z tego względu liczba spraw kierowanych na posiedzenie plenarne Rady musi być odpowiednio dostosowana do możliwości zespołów.

