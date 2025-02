KRS przeciwko sekcji neosędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Dodatkowa sekcja przy XII Wydziale Karnym SO w Warszawie została utworzona w lutym, kieruje nią sędzia Piotr Gąciarek. Do jej zadań należy rozpoznawanie spraw z zakresu postępowania przygotowawczego (np. zażaleń na decyzję prokuratora) i wydawanie wyroków łącznych. Kontrowersje wzbudza fakt, że sekcja niemal w całości składa się z sędziów powołanych po 2017 r. czyli tzw. neosędziów. Środowisko prawnicze kojarzone z PiS uważa, że utworzenie sekcji jest motywowane politycznie.

Natomiast sędzia Anna Ptaszek, rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie ds. karnych, przekonywała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że celem tego posunięcia jest ochrona stron postępowań pierwszoinstancyjnych, żeby wyroki zapadające w ich sprawach nie były uchylane z powodu wadliwości składu w sytuacji, gdy nie ma nadal ustawowego rozwiązania statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie po 2017 r.

KRS: nowa sekcja dla neosędziów narusza konstytucję

Krajowa Rada Sądownictwa ma na ten temat inne zdanie. W wydanym w piątek stanowisku podkreśla, że decyzja o ta ogranicza kompetencje rozpoznawania spraw karnych przez dziesięciu sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, co ingeruje w istotę ich służby sędziowskiej oraz narusza zasady niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej,

„Jednocześnie sędziowie przeniesieni do nowo powołanej sekcji zachowują kompetencje do orzekania w sprawach przydzielonych im przed jej utworzeniem, co podważa zasadność wprowadzonego podziału kompetencji i rodzi wątpliwości co do rzeczywistych celów tych działań.” - czytamy w komunikacie KRS.