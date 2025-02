Polska podnosiła też zarzuty, dotyczące m.in. naruszenia zasad proporcjonalności, równości wobec prawa i skutecznej ochrony prawnej i sądowej.

Jednak zdaniem sądu taka argumentacja sugeruje, że KE była uprawniona do przeprowadzenia kontroli proporcjonalności postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych i do dostosowania wysokości nałożonej kary, skutkującego tym samym podważeniem mocy takiego postanowienia.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Spór rządu PiS z Komisją Europejską kosztował Polskę 2,5 mld zł Ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza, że Bruksela automatycznie przestaje naliczać kary za niewykonanie zarządzenia tymczasowego wiceprezes TSUE z października 2021 r. Rachunek za tę opieszałość wyniósł 556 mln euro potrąconych z należnych nam funduszy UE, czyli około 2,5 mld zł.

Rząd mógł wystąpić o obniżenie kar prawie osiem miesięcy wcześniej

– Tymczasem żadne postanowienie traktatu lub prawa wtórnego nie może być interpretowane jako przyznające Komisji takie uprawnienie – uznał sąd, który zwrócił jednocześnie uwagę, że tak czy inaczej Polska dopiero 10 marca 2023 r. wystąpiła do sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych z wnioskiem o obniżenie okresowej kary pieniężnej. Mimo iż – jak zauważa sąd – miała taką możliwość od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o SN z 9 czerwca 2022 r. (co nastąpiło 15 lipca 2022 r.). Z tego powodu sąd stwierdził, że nie ma podstaw, by twierdzić, że okresowa kara pieniężna nie jest proporcjonalna.

Jednocześnie oznacza to, że kary mogły być znacznie niższe. Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o SN likwidującej Izbę Dyscyplinarną do wystąpienia do TSUE 10 marca o obniżenie kar (co zostało uwzględnione 21 kwietnia 2023 postanowieniem, w którym zmniejszono jej wysokość z 1 mln do 500 tys. euro dziennie) minęło 238 dni, w okresie których naliczano karę w wyższej wysokości. Innymi słowy, gdyby poprzedni rząd wystąpił do TSUE o obniżenie kar od razu po uchwaleniu nowelizacji o SN, ostatecznie suma potrąconych kar mogłaby być mniejsza o blisko 120 mln euro.

Wyrok w sprawie sposobu wyegzekwowania kar pieniężnych nałożonych w drodze środków tymczasowych jest bowiem prawomocny.