Tej ostatniej nie będzie w TK już od wtorku. Jej kadencja sędziowska upływa bowiem dzień wcześniej. Przed kilkoma dniami, po ośmiu latach zarządzania Trybunałem, Przyłębska zrezygnowała ze stanowiska prezesa i od tej pory pełniła funkcję sędziego kierującego pracami TK. Co istotne, jako najstarszy stażem sędzia zachowała uprawnienie do przygotowania wyborów nowego prezesa i z kompetencji tej skorzystała.

Reklama

W piątek zgromadzenie ogólne sędziów TK wyłoniło dwóch kandydatów na nowego szefa tej instytucji. Na biurko prezydenta trafiły kandydatury Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Nad wyborem Andrzej Duda nie zastanawiał się długo. Już w poniedziałek powołał na nowego prezesa TK Święczkowskiego.

W krótkim przemówieniu po powołaniu prezydent podkreślił, że na czele TK potrzebna jest osoba, która nie boi się podejmować decyzji i ma doświadczenie zarządcze w instytucjach, w których działanie nie jest łatwe. – Ze wszystkich zadań, które były panu prezesowi powierzane przez lata, w różnych trudnych sytuacjach wywiązywał się pan w moim przekonaniu znakomicie. Nie miałem żadnych wątpliwości, że ma pan absolutnie pełne kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do tego, by funkcję prezesa TK wykonywać najlepiej jak to tylko możliwe – mówił Andrzej Duda.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Święczkowski albo Sochański na czele TK. Decyzja prezydenta wiele nie zmieni Bogdan Święczkowski albo Bartłomiej Sochański – to któryś z nich zasiądzie w fotelu prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zastępując Julię Przyłębską. Niezależnie od ostatecznej decyzji Andrzeja Dudy mało kto spodziewa się radykalnej odmiany oblicza Trybunału.

Bogdan Święczkowski. Kim jest nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego?

Bogdan Święczkowski to najmłodszy stażem sędzia w TK. Został powołany na to stanowisko w lutym 2022 r. Był jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry i jego kolegą ze studiów. Nie jest tajemnicą, że byłemu ministrowi sprawiedliwości zawdzięcza bardzo dużo. To prokurator w stanie spoczynku, który piął się po szczeblach kariery śledczej, awansując za pierwszych rządów PiS do Prokuratury Krajowej, gdzie został szefem pionu zwalczania przestępczości zorganizowanej. W latach 2006-2007 stał na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po utracie władzy przez PiS Święczkowski odszedł z ABW i z prokuratury. Po ponownym dojściu PiS do władzy przez krótki czas był wiceministrem sprawiedliwości, a od 2016 r. wrócił do prokuratury i stanął na czele Prokuratury Krajowej. W Trybunale wydał dotychczas 23 wyroki.