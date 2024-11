Po co psuć świeżą krew, czyli ostatni tegoroczni absolwenci KSSiP wciąż na lodzie

Czytaj więcej Sądy i trybunały Absolwenci KSSiP w zawieszeniu, bo pominięto ich przy nominacjach Część absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury czeka na nominacje asesorskie. Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że za zwłokę odpowiada KRS, a rada, że to wina samych zainteresowanych.

Potrzebna zmiana przepisów

Do pewnego stopnia problem mogłaby rozwiązać zmiana przepisów w ten sposób, by zapewnić absolwentom KSSiP albo możliwość otrzymywania stypendium do czasu odebrania nominacji, albo zatrudnienia ich przejściowo na ten okres w charakterze asystenta sędziego. Ten drugi pomysł jakiś czas temu zmaterializował się w projekcie przygotowanym przez KRS, ale pies z kulawą nogą się nim nie zainteresował. Jest jeszcze czas, by się tym zająć, akurat by uniknąć kłopotów latem, gdy następne grupy przyszłych asesorów opuszczą mury KSSiP.

Inna sprawa, że to tylko połowiczne rozwiązanie problemu wychodzące naprzeciw interesom samych zainteresowanych. Jednak z punktu widzenia obywatela podatnika, który łoży przez lata (niejako inwestując) na edukację przyszłych sędziów, najważniejsze jest to, by oni jak najszybciej przystąpili do pracy w wymiarze sprawiedliwości, spłacając niejako zaciągnięty u społeczeństwa dług. Zwłaszcza że zaległości w sądach są takie, że każda para orzeczniczych rąk się liczy.

Czytaj więcej Opinie Prawne Ewa Szadkowska: Neosędziowie równi i równiejsi Nie rozumiem, dlaczego weryfikując neosędziów, najłagodniej mielibyśmy potraktować tych najmłodszych, którzy już na starcie kariery pokazali skłonność do oportunizmu. Choć wbrew obiegowej opinii mieli wybór.

Zapytałem, czy Kancelaria Prezydenta planuje we współpracy z KSSIP i KRS wypracować jakieś bardziej efektywne procedury, czy też z uwagi na zbliżający się koniec kadencji prezydenta temat ten nie będzie w najbliższym czasie poruszany. Wszak wyznaczanie kilku terminów uroczystego wręczania nominacji asesorskich dezorganizuje też kalendarz samej głowy państwa, wiec w interesie wszystkich jest, by zrobić to raz, a porządnie. W odpowiedzi zostałem uprzejmie poinformowany, że informacja publiczna „nie dotyczy zdarzeń przyszłych, zamiarów, planów czy zapowiedzi przedstawiciela władzy publicznej”, więc zadane przez mnie pytanie znajduje się poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej.

No więc tak się będziemy kręcić. Szkoda tylko tych młodych ludzi, bo wspomnianemu przeze mnie na początku brakowi doświadczenia towarzyszy często entuzjazm i chęć zmian, które skostniałemu sądownictwu, z panującym w nim wszechobecnym „niedasizmem”, może wyjść na dobre. A tu jeszcze, zanim rozpoczną pracę, system im już napsuje sporo krwi.