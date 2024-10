Jest odpowiedź na apel trzech stowarzyszeń do tzw. neo-sędziów

W stanowisku stwierdzono, że apel Iustitii, Themis i Pro Familia „zawiera sprzeczność samą w sobie, ponieważ z jego tytułu wynika, że jest on kierowany do sędziów powołanych po 2017 r., a tymczasem to sędziowie powołani przed 2018 r. występowali przed nieprawidłowo obsadzoną Krajową Radą Sądownictwa”. Jak bowiem wskazano „w 2018 r. Krajowa Rada Sądownictwa została powołana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, o czym wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Wspomnieć trzeba natomiast, że obowiązuje szereg wyroków Trybunału Konstytucyjnego świadczących o wadliwości powołań sędziowskich pochodzących sprzed 2018 r. Zatem postępowania konkursowe prowadzone przez obecną Krajową Radę Sądownictwa nie są obarczone żadną wadliwością, czego nie można powiedzieć o wcześniejszych konkursach”.



Na koniec Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” zaapelowało "do wszystkich sędziów, którym na sercu leży dobro wymiaru sprawiedliwości, a przez to dobro Rzeczypospolitej do ignorowania apeli upolitycznionych i zideologizowanych stowarzyszeń sędziowskich siejących zamęt informacyjno-prawny w świadomości i na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, Jej wymiaru sprawiedliwości oraz Jej obywateli".