Rząd nie uzna wyboru prezesa Izby Cywilnej SN? Adam Bodnar: absolutnie

Przed zarządzeniem głosowania zgromadzenie zapoznało się z pismem premiera Donalda Tuska z 9 września br. zatytułowanym „Uchylenie kontrasygnaty”, po czym podjęło uchwałę, że nie stanowi ono przeszkody do przewodniczenia zgromadzeniu przez sędziego Wesołowskiego.

Adam Bodnar o cofnięciu kontrasygnaty: mieliśmy dwie szczególne okoliczności

W środę na antenie Polsat News do kwestii cofnięcia kontrasygnaty odniósł się do minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Zwrócił uwagę, że "mieliśmy dwie szczególne okoliczności". - Po pierwsze została złożona skarga do sądu administracyjnego przez dwóch sędziów Izby Cywilnej, a jeżeli składana jest skarga to organ, który podjął decyzję czy współuczestniczył w wydaniu decyzji ma prawo dokonania zmiany tej autokontroli – stwierdził. - Po drugie jest też szczególny termin, to znaczy: tak długo jak się ta decyzja nie zmaterializowała, bo jeszcze się nie odbyło to zgromadzenie Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższy, to można było dokonać tej akcji. Jeżeli to by nastąpiło np. dzisiaj, to byłoby za późno i nie można byłoby na tej podstawie podważać ustawy – dodał.

Adam Bondar był pytany, czy w takim razie rząd nie uzna wyboru prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. - Absolutnie. W tym przypadku uważamy, że – choć nie wiemy jeszcze kto będzie prezesem Izby – zostały wskazane trzy osoby, które mają status "neosędziów" - odpowiedział szef MS. - To, co dla mnie jest bardzo ważne w tym kontekście, że pojawiły się wczoraj oświadczenia zarówno ośmiu sędziów SN, którzy protestują przeciwko dokonanej procedurze - to było ośmiu sędziów z tej Izby Cywilnej - jak również 31 sędziów tych, którzy orzekają w SN od lat - dodał.



Bodnar: nie używajmy sformułowania "czynny żal". „Ale to pan go użył”

