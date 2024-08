Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego u notariusza. Potrzebny bezpiecznik

Pomysł nie jest nowy. Prezydent Andrzej Duda odmówił zaprzysiężenia trzech sędziów TK wybranych przez Sejm w 2015 r. co było i jest jedną z osi sporu w potężnym kryzysie wokół TK, skutkującym pojawieniem się tzw. sędziów dublerów. Wtedy niektórzy politycy sugerowali wprowadzenie takiego rozwiązania.

Jednak jednomyślności wobec wprowadzenia tego rodzaju zabezpieczenia nie było wśród większości senackiej. Wątpliwości co do potrzeby takiego rozwiązania sygnalizuje też resort sprawiedliwości. Również sanator Marek Borowski był sceptyczny wobec takiej zmiany.

- W ustawie nie powinno się zawierać przepisów, które z góry zakładają, że piastun jakiejś funkcji będzie łamał przepisy i konstytucję (…) To jest ustawa apolityczna i na przyszłość nie jest skierowana przeciwko prezydentowi Dudzie. Nie możemy zakładać w ustawie, że prezydent zachowa się niezgodnie konstytucją – mówił Borowski.

Eksperci: Bezpiecznik, który pozwoli uniknąć problemów

Co o tym pomyśle sądzą konstytucjonaliści? - To jest swoisty bezpiecznik systemu, wprowadzany po to, by uniknąć problemów, które pojawiły się w ostatnich latach. Niestety zdarzyło się, że prezydent nie przyjął ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów TK. Projektodawcy chcieli uniknąć takich sytuacji w przyszłości i szukają alternatywnych rozwiązań. To jest zrozumiały i słuszny kierunek – mówi prof. Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaje, że w idealnym świecie takie rozwiązanie byłoby zbędne, z uwagi na zapisaną w konstytucji współpracę organów państwowych. - Niestety ten idealny świat nie jest nam dany, dlatego proponowane przez Senat rozwiązanie alternatywne nie jest w żadnym wypadku błędem legislacyjnym, a jedynie próbą uszczegółowienia bardzo wyjątkowej sytuacji – twierdzi prof. Balicki.