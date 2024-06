20 sędziów z KRS pod lupą prokuratury

Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, po rozpoznaniu zawiadomienia od Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, wszczął w dniu 11 czerwca śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez 20 sędziów członków KRS w okresie od 2017 r., tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 kk. - informuje Prokuratura Krajowa na portalu X.

Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w marcu.

– Sędziowie, którzy w czasie próby, czyli ośmiu lat rządów PiS, nie zdali egzaminu i stanęli po stronie zła, powinni za to odpowiedzieć – uważa Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

W piśmie Iustitia wskazała na popełnienie przez osoby kandydujące do tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa przestępstw i złamanie zasad etyki. Sędziowie z Iustitii akcentują, że takie osoby, jak Dagmara Pawełczyk-Woicka, Maciej Nawacki, Rafał Puchalski i inni członkowie neo-KRS, powinny za to ponieść karę. Zawiadomienie obejmuje też sędziów, którzy podpisali listy poparcia do neo-KRS. W sumie chodzi o ok. 25 osób.