Koalicja ma plan na Trybunał Konstytucyjny

Politycy obozu rządzącego potwierdzają, więc czwartkowe informacje „Rzeczpospolitej". Jak pisaliśmy, koalicja ma plan, by działać na trzech poziomach. Pierwszy to uchwala Sejmu dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim – sędziów-dublerów.



Drugi etap to ustawa nazywana „horyzontalną”, porządkująca sprawy wokół Trybunału. Trzeci – to zmiana Konstytucji, która ma doprowadzić do resetu sytuacji wokół TK. Zgodnie z naszymi informacjami prace nad projektem zmiany Konstytucji mają zostać rozpoczęte w Senacie, co również wynika z aktualnych ustaleń koalicyjnych. Prace nad przygotowaniem tego planu w ramach koalicji były mozolne, ale wstępny konsensus został już osiągnięty. Pytanie tylko dotyczy harmonogramu. Sejm na najbliższym posiedzeniu ma też zająć się rządowym projektem dotyczącym zmian w KRS.

W środę portal Interia.pl ujawnił, że w uchwale znajdzie się apel do instytucji państwowych o to, by nie stosowały się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. - Zobaczymy w poniedziałek. Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć - stwierdziła w TVN24 Maria Ejchart.