Neo-sędziowie mają wrócić na poprzednie stanowiska. Projekt "Iustitii"

Natomiast osoby, które awansowały ze stanowiska sędziego lub prokuratora, automatycznie wrócą na poprzednio zajmowane stanowiska.

Przy czym dla sędziów przywracanych na poprzednie stanowisko przewidziano ustawową dwuletnią delegację do pełnienia czynności sędziowskich w sądzie powszechnym, w którym objęły stanowisko sędziego sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego na podstawie uchwały neo-KRS. Delegacje mają pozwolić neo-sędziom zakończyć sprawy, których prowadzenie rozpoczęli na nowo objętych stanowiskach, oraz zapewnić, że orzeczenia przez nich wydane co do zasady pozostaną w mocy. Będzie je można wyjątkowo wzruszyć jedynie w razie spełnienia precyzyjnie określonych warunków.

Według „Iustitii” tego rodzaju rozwiązanie może zostać przyjęte, ponieważ dotyczy osób, które zostały wcześniej powołane na urząd sędziego sądu powszechnego w prawidłowej procedurze, a zatem mają status sędziego.

Prezes sądu apelacyjnego będzie mógł jednak zwolnić sędziego z delegacji, aby umożliwić „kształtowanie prawidłowej obsady sądów z obszaru apelacji w miarę rozstrzygania konkursów.”

Co z wyrokami neo-sędziów?

Projekt ustawy przyznaje stronom lub innym uczestnikom postępowań sądowych szczególny środek prawny umożliwiający wzruszenie orzeczeń wydanych z udziałem sędziów powołanych do pełnienia urzędu w związku z uchwałą Rady, w której podjęciu brał udział sędzia wybrany na członka tej rady przez Sejm RP.

Projekt odnosi się do uchylenia wyroków lub postanowień orzekających co do istoty sprawy w zarówno toczących się postępowaniach, jak i postępowaniach prawomocnie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.