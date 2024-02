Ciekawostką jest fakt, że choć Sunflowers działa już od półtora roku, to dopiero po jesiennych wyborach parlamentarnych w 2023 r. polska prokuratura nawiązała z nią współpracę. – Poprzedni rząd nie był do niej skory – wspomina dr Ewa Hofmańska.

OPINIA

prof. Paweł Wiliński, ekspert międzynarodowego prawa karnego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prokurator MTK i w Hadze wszczął już postępowanie przygotowawcze w sprawie zbrodni popełnianych przez Rosję na Ukrainie. Jednak MTK orzeka na zasadzie subsydiarności, a więc pierwszeństwo w osądzeniu ewentualnych zbrodniarzy wojennych mają sądy danego państwa. Dopiero w przypadku niezdolności do działań lub pozorności działań organów państwowych dojść może do przejęcia sprawy przez haski Trybunał. Jednak nieefektywne i niejednoznaczne są reguły prowadzenia przez MTK spraw o tzw. zbrodnie agresji. Stąd też pojawiają się postulaty powołania specjalnego trybunału do spraw agresji Rosji na Ukrainę. Historia pokazuje, że nie powinniśmy zastanawiać się, czy pociągnięcie ich do odpowiedzialności będzie możliwe, lecz już teraz zabezpieczać wszelkie możliwe dowody. Z czasem mogą one pomóc w wymierzeniu sprawiedliwości.