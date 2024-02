Sąd: nigdy nie doszło do zawieszenia Igora Tulei

W ocenie OKO.press, ten nieprawomocny wyrok rehabilituje Tuleyę i oczyszcza jego dobre imię jako sędziego.

- Ważne jest to, że sąd powiedział, że powinienem być dopuszczony do orzekania przez prezesów sądów na podstawie zabezpieczenia, a nie dopiero po wydaniu decyzji przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej - powiedział serwisowi Igor Tuleya. - To orzeczenie otwiera mi drogę do tego, by osoby, które bezprawnie na dwa lata odsunęły mnie od orzekania, poniosły teraz odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.